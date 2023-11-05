«المواد الغذائية»: دعم المنتجات المصرية يزيد المبيعات.. والأسعار مستقرة

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تركز على تشجيع المنتج الوطني بشكل جيد للغاية، في ظل تراجع البعض عن اختيار المنتجات التي تقوم بدعم العدوان الإسرائيلي، مما يساهم في إحداث أزمة كبيرة بالنسبة للمصنعين والتجار المصريين، حيث أن المصنعون في الأساس مصريين أيا كان اسم الشركة الذي يعتبر مجرد اسم فقط ليس له علاقة بالمنتج.

ترحيب التجار بتشجيع المنتج الوطني

وأضاف كاسب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك ترحيبا واضحا من جانب كافة التجار المصريين بدعم المنتج المصري والسبب في ذلك زيادة المبيعات من خلال إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، في ظل رفض بعض الشركات شراء المنتجات الأجنبية، مما يسبب لهم أزمة، وبالتالي يقوم بعض التجار حاليا بتقديم عروض مخفضة على تلك السلع التي تم مقاطعتها، وذلك من أجل جذب المواطنين إلى شرائها مره أخرى، ولكن لم يتجاوب أحد مع تلك العروض تضامنا مع الأوضاع في غزة.

أسعار المنتجات مستقرة

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الغرف التجارية أعلنت غضبها بخصوص تلك المقاطعة، وذلك لما يعود بالضرر على التاجر الذي يمتلك الكثير من تلك المنتجات التي تم مقاطعتها، كما أن كافة الأسعار الخاصة بالمنتجات المحلية مستقرة ولم يحدث بها أي إرتفاعات.