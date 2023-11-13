قنوات «أون تايم سبورتس» تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم مونديال 2026

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التليفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها.

كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة «أون تايم سبورتس» وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة أنها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الآن وحتى 2026، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصا لمباريات التصفيات الإفريقية.

والمعروف أن مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في استاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا، وستقوم قنوات أون تايم بنقل المباريات، حسبما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي «الفيفا»، وقسمت المنتخبات الإفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

ويشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التليفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.