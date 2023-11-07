لعنة المونديال تضرب اتحاد جدة بـ3 أزمات.. ماذا يحدث قبل لقاء الأهلي؟

يبدو أنّ أزمات اتحاد جدة، تفسح الطريق أمام أوكلاند سيتي أو الأهلي، للعبور إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية، الذي ينطلق الشهر المقبل، بمشاركة المارد الأحمر ممثلًا عن القارة السمراء، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنقضي.

أزمات بالجملة تحاصر اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية

اتحاد جدة منذ بداية الموسم لم يحصد سوى الأزمات، لا نتائج إيجابية أو إنجازات، الأمر الذي يهدد استقرار قلعة النمور، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، في السعودية، ومواجهة الأهلي المحتملة، حال استطاع عبور عقبة أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، خاصة أنّ الأصوات التي تطالب بإقالة نونو سانتوس تعالت في الأيام المنقضية.

الانقسام على بقاء نونو سانتو لم يقف عند الجماهير فحسب، بل انتقل إلى مجلس إدارة النادي السعودي، الذي انقسم ما بين مؤيد لاستمراره وخوض منافسات كأس العالم للأندية تحت قيادته من عدمها، وذلك قبل ما يقارب الشهر على انطلاق المونديال، بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية.

منذ بداية الموسم الجاري، لم يحقق اتحاد جدة أي انتصارات على مستوى الدوري السعودي، على مدار 6 مباريات خاضها «النمور»، رغم الميركاتو التاريخي للفريق، في الانتقالات الأخيرة، الوضع الذي أجبر إدارة النادي في الوقت الحالي تكثيف اجتماعاتها من أجل وضع خريطة لإنقاذ الفريق، وإعادة التوازن له من جديد.

الانقسام على طاولة مجلس الإدارة، يعطل قرار الإطاحة بنونو سانتو حتى اللحظة، خاصة أن عدد من الأعضاء يرون تحميله نتيجة النتائج السلبية بالكامل أمر غير عادل في الوقت الحالي، وأنه ليس السبب الرئيسي في تراجع الفريق هذا الموسم.

اتحاد جدة لا يعاني فقط من أزمة في النتائج، بل ضربته إصابات بالجملة، ألقت بظلالها على قوام الفريق بالكامل، لعل أبرز قائمة الغيابات كل من أحمد شراحيلي والثنائي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما الذي عانى من إصابة طويلة غيبته عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم.

جماهير اتحاد جدة تخشى الخسارة في المباراة الأولى من كأس العالم للأندية، لذلك طالبت بسرعة التدخل من أجل الحصول على بديل مناسب لسانتو، قبل انطلاق مشوار المونديال.