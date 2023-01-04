من المونديال إلى حفل استقبال رونالدو.. اللغة العربية تلف العالم بـ«هلا ومرحبا»

تصدرت اللغة العربية خلال الأسابيع الماضية المشهد في مناسبتين رياضيتين عالميتين، أولهما كأس العالم الذي نظمته قطر، وأيضا حفل استقبال نادي النصر السعودي للنجم كريستيانو رونالدو، بعد صفقة تاريخية، إذ وجه تحية لجماهيره باللغة العربية قائلا: «أنا عالمي».

جورجينا: «هلا ومرحبا»

وكانت جورجينا روديجيز، حبيبة كريستيانو رونالدو، تحدثت أيضًا باللغة العربية خلال حفل الاستقبال، فبعد أن حيت الجماهير، حاول أحد مقدمي الحفل أن يعلمها كيفية الحديث باللغة العربية، فرددت «جورجينا» قائلة: «هالو.. هلا ومرحبا»، لترد المذيعة: «أهلا جورجينا».

تقديم النشيد الرسمي في كأس العالم باللغة العربية

وخلال مباريات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، كان تقديم كل منتخب في كل مبارة باللغة العربية لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية، فعند تقديم النشيد الرسمي لمنتخب المغرب، يقول المذيع الداخلي باللغة العربية: «النشيد الرسمي لمنتخب المغرب»، وأغنية افتتاح كأس العالم كانت للفنانة ميريام فارس، وهي أغنية «السلام عليكم»، كما أدى نجم الراب المصري «ويجز» أغنية ختام كأس العالم باللغة العربية، وهي أغنية «عز العرب» الشهيرة.

قصيدة تميم البرغوثي في حفل ختام كأس العالم

وخلال حفل الختام، أدى الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي قصيدة كاملة باللغة العربية ضمن فقرات الحفل، وكانت بعنوان «عين الرضى»، وألقى «تميم» القصيدة رفقة الشاعر محمد ولد بمبا، وكان مُرتديًا كوفية فلسطينية، وجاء كلمات القصيدة قائلًا: «ما الذي يدعو المتعبين الى اللعب؟ ما الذي يدعو الحزين إلى الغناء؟ وما الذي يأتي بشاعر مثلي إلى احتفال كهذا؟ اللعب زيارة قصيرة لعالم بديل.. ساعتان من المساواة والعدل».

واستكمل تميم البرغوثي قصيدته قائلًا: «وفي النهاية، يبقى الجميع بصحة جيدة.. لم يسل إلا العرق، ولم يعلُ الصراخ إلا تطوعًا.. ليست هذه لعبة يا سادة.. هو شيء تقترحه هذه البلاد، وهذه الشعوب، بل لم تزل تقترحه البشرية على نفسها منذ كانت.. حلمٌ عمره ساعتان وعمره الأبد.. يقترب كلما حاولوا إبعاده، هذا الذي يدعو المتعبين إلى اللعب، وهذا هو الفوز الحقيقي في نهاية المطاف».