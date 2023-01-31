تمديد صلاحية «بطاقة هيا» لمدة عام.. كان معمولا بها خلال مونديال 2022

سمحت السلطات القطرية، أمس الاثنين، لحاملي «بطاقة هيا» دخول البلاد حتى 24 يناير من العام المقبل 2024، وفقا لمجموعة من الضوابط، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتعين على أي شخص زار دولة قطر في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2022 و23 ديسمبر الماضي، الحصول على «بطاقة هيا» قبل دخول البلاد، وخلال الفترة، منحت البطاقة إلى جانب جواز السفر، إمكانية الدخول إلى دولة قطر.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، إن «الدوحة»، قررت تمديد صلاحية «بطاقة هيا» للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022»، لمدة عام إضافي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تمديد صلاحية «بطاقة هيا»، يأتي وفقا لضوابط تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من «منصة هيا».

لا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول عن 3 أشهر

وأضافت الداخلية القطرية، أن من بين الضوابط: لا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر، والحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة، مضيفة أن «بطاقة هيا» تتيح لحاملها من الزوار وفق التمديد استخدام خدمة «هيا معي»، للتقديم لـ3 من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو «منصة هيا»، كما لا تتطلب دفع رسوم والدخول والخروج من وإلى قطر لسفرات متعددة، واستخدام البوابات الإلكترونية في منافذ المنافذ

ووفرت «بطاقة هيا» في الفترة من ما بين 1 نوفمبر 2022 و23 ديسمبر الماضي، لزوار قطر، تصريحاً لدخول الدولة خلال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

و«هيا معي»، مخطط قدمته اللجنة «العليا اللجنة العليا للمشاريع والإرث» القطرية، للسماح لمقدم الطلب الذي حمل تذكرة مباراة فيكاس العالم الذي استضافته البلاد في 2022 بالتقدم بطلب للحصول على «بطاقة هيا» لما يصل إلى 3 أشخاص ليس لديهم تذكرة مباراة.