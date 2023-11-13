«رياضة جنوب سيناء» تنظم ورشة عمل عن تنظيم الأسرة لرفع الوعي المجتمعي

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، استمرار مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء «إدارة تمكين الشباب»، في تنفيذ فعاليات ورش أندية السكان، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه.

وأطلقت جلسة للتوعية عن تنظيم الأسرة ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بمدينة أبو رديس، والتي تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

هدف مشروع أندية السكان

وأضاف «فتحي»، في بيان، أن مشروع أندية السكان يهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، وزواج الأطفال، وتنظيم الأسرة وختان الإناث.

رفع الوعي المجتمعي

وأكد أن من يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.