شريهان تدعم فلسطين بآية قرآنية

ما زالت الفنانة شريهان تحرص على دعم الشعب الفلسطيني بشكل يومي بكلمات عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x، وذلك بعد الاعتداءات المتتالية من العدوان الإسرائيلي.

ونشرت شريهان آية قرانية من سورة غافر تدعم بها الشعب الفلسطيني والتي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم …فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ…صدق الله العظيم،غزة‬⁩، طوفان الأقصى‬⁩، غزة تُباد.

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شريهان تهاجم بايدن

وفي تدوينة سابقة عبر موقع التدوينات القصيرة x، هاجمت شريهان الرئيس الأمريكي جو بايدن: «السيد الرئيس بايدن، فخامة الرئيس، أكرر.. أنت لستُ عادلاً ولا على حق، وتطبق معايير مزدوجة متى شئت وكيفما تَشاء، ونتنياهو ليس فوق القانون، هذا الكيان الصهيوني أو ابنتك المدللة إسرائيلَكَ الصهيونية أيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى استخدام العنف خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، وتسببت في نزوح العديد من الفلسطينيين، ثم إنكار حقهم في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم المفقودة خلال حربي 1948 و1967، ولم تُفعلوا ما اتفقتوا عليه وهذا أضعف الإيمان وأقل وأبسط حقوقه، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوقه.. ولم يحدث، وفي أكتوبر 2023 يعيش الشعب المدني إبادة جماعية، هل هذا عدل؟».