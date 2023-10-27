شريهان تدعو على قوات الاحتلال: اللهم لا ترفع للمحتل في القدس وغزة راية

استعانت الفنانة شريهان، بصورة تعبيرية توضح جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ظهر خلالها المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح وهو يمسك بين يديه ميكروفون في أثناء أداء مهمته بتغطية أحداث غزة، وفي الوقت نفسه يحمل طفلًا غارقًا في دمائه، في إشارة إلى وفاة زوجته وأبنائه جراء القصف المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

وكتبت الفنانة شريهان، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة إكس «تويتر» سابقًا، قائلة: «رحماك بغزة يا الله، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للكيان المحتل في القدس وغزة راية».

شريهان تدعم غزة

وتابعت: «ولا تحقق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يارب العالمين لجميع الناس آية، انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك».

القدس عاصمة فلسطين

كانت الفنانة شريهان، وجهت دعوة لمتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بضرورة مطالبة محرك البحث الشهير «جوجل» بعدم الاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل، بل عاصمة فلسطين.