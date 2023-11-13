رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 62 ألفا و48 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
05:38 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مخالفة مرورية

مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 62 ألفا و48 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15 ألفا و292 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و609 مخالفات سير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وألف و430 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفتين لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

اقرأ المزيد:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة     

وزيرة البيئة: قانون المخلفات المصري يوضح آلية التخلص الآمن منها

«النواب» يناقش تعديلات الحكومة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة

«التعليم العالي» تناقش مقترحا بمشروع قانون لاختيار القيادات الجامعية

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ
بقلم محمد بركات