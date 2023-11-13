ضبط 62 ألفا و48 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 62 ألفا و48 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15 ألفا و292 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و609 مخالفات سير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وألف و430 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفتين لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.