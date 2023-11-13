وزيرة البيئة: قانون المخلفات المصري يوضح آلية التخلص الآمن منها

استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أثناء قيامها بجولة تفقدية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، وأبعاده البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.

تحفيز المزارعين لاستخدام الأسمدة العضوية

كما استمعت وزيرة البيئة، إلى الطرق والأساليب العالمية المتبعة في التعامل مع مخلفات الجلود في إنتاج الأسمدة العضوية، والتشريعات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لتحفيز المزارعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الأرجنتين والبرازيل مصانع الجلود لإرسال مخلفاتها إلى مصنع إيلسا الإيطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها.

كما استمعت الوزيرة إلى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعي، والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون المخلفات المصري، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة في مصر 267 طنا شهريا بواقع 33 ألف طن سنويا (180 طنا بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طنا بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طنا باقي مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طنا باقي محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية).