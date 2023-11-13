«وكيل رياضة القليوبية» يتفقد مركز التكامل الحسي لذوي الهمم في طوخ

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مركز التخاطب والتكامل الحسي لذوى القدرات والهمم بمركز شباب العمار في إدارة طوخ، لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز، جاء ذلك بحضور مختار شاهين رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحيم عبدالخالق مدير الشؤون المالية.

وخلال لقائه مع فريق العمل والأخصائيين، أكد «الصبروط» ضرورة الالتزام بالمواعيد وطريقة التعامل مع أولياء الأمور، بداية من استقبال الأطفال والمقابلة للشخصية وفي أثناء الجلسات، مع الأخذ في الاعتبار، تنفيذ كل الضوابط وإرشادات التشغيل الواردة من وزارة الشباب والرياضة، موجهًا بضرورة الاستعداد الجيد للزيارة المرتقبة لوفد مؤسسة زايد العليا لذوي الهمم، لتفقد مراكز التخاطب بالقليوبية.

القليوبية تضم 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات

وفى وقت سابق، أشار «الصبروط» إلى أنّ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تضم 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، وهي مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن إسكو والأحراز، وتقدم المراكز، مجانًا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي بالإضافة إلى التقييم النفسي، وتأتي هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتنفيذ برنامج جسور الأمل، لإنشاء 68 مركزًا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية، ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

صعوبات التعلم وتعديل السلوك

ويستهدف المشروع، ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، إذ جرى تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، وتقدم الجلسات بشكل مجاني دون أي مقابل، وتعمل المراكز يوميا من الأحد للخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

جدير بالذكر أنّ تلك الأنشطة تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمد عبدالستار، الدكتورة هدى أبو ضيف مسؤولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، محمود شعبان ونيفين عبدالغني منسقي المكتب بالقليوبية.