«شباب القليوبية» تطلق برنامج تنمية مهارات مشرفي الأنشطة للتعامل مع ذوي الهمم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج «تنمية مهارات مشرفي الأنشطة بالمركز للتعامل مع ذوي القدرات والهمم وجذبهم للمركز»، والذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والذي يستمر من اليوم حتى 7 نوفمبر الجاري بمشاركة 80 مشرفا من مشرفي الأنشطة بمراكز الشباب.

تعزيز التواصل للتعامل مع ذوي الهمم

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أهمية الدورة التدريبية لمشرفي الأنشطة بمراكز الشباب لتنمية وصقل مهاراتهم بالشكل الذي يمكنهم من القيام بعملهم كمشرفين أنشطة علي أكمل وجه وتعزيز التواصل للتعامل مع ذوي الهمم وجذبهم للمركز، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الاندماج في الحياة المجتمعية

أكد أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم وتحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية، وأن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وهي مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن اسكو والاحراز.

وتابع: وتقدم المراكز مجانا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي بالاضافة الى التقييم النفسي وتأتي هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنقيذ برنامج جسور الأمل لإنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.