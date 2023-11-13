«المفوضية الإندونيسية» تعلن تنافس 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت مفوضية الانتخابات الإندونيسية موافقتها على 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار خلفا للرئيس الحالي جوكو ويدودو.

وذكرت المفوضية - حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الاثنين - أن المرشحين الثلاثة اجتازوا جميعا المتطلبات القانونية.

منافسة شديدة

وستشهد الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل تنافس وزير الدفاع الحالي والجنرال السابق بالقوات الخاصة فرابوو سوبيانتو، والحاكم السابق لمقاطعة جاوة الوسطى ومرشح الحزب الحاكم جانجار برانوو، وحاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان.

المتقدمين للانتخابات

وقدم المرشح فرابوو سوبيانتو، عمدة مدينة «سوراكارتا» الإندونيسية، ونجل الرئيس الحالي، جبران راكابومينج راكا، شريكا له بمنصب نائب الرئيس، بينما اختار المرشح جانجار برانوو، وزير الأمن الحالي محمد محفوظ نائبا له، في حين اختار أنيس باسويدان، زعيم حزب الصحوة الوطنية الإندونيسي مهيمن اسكندر، نائبا له.

ويحق لنحو 205 ملايين ناخب مؤهل للانتخاب التصويت في الانتخابات التي ستجري في الـ14 من فبراير المقبل، حيث سيخلف المرشح الفائز الرئيس ويدودو بعد أن شغل المنصب لفترتين رئاسيتين وهو الحد الأقصى المسموح به.

موعد بداية الحملة الانتخابية

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في الـ28 من نوفمبر الجاري، فيما سيقوم الرئيس الجديد بحلف اليمين في شهر أكتوبر من العام المقبل، وفقا لما أعلنته المفوضية الانتخابية.