مشاهد مؤلمة في وفاة عريس قبل زفافه بساعات.. «المعازيم تحولوا إلى مشيعين» (فيديو)

بينما كان يقف الدكتور محمود محمد الغنام، ابن قرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، يستقبل المعازيم قبل زفافه الذي كان مقررا له مساء اليوم أمام منزله، بابتسامة وأحضان، تفاجأ الحضور بسقوطه أرضا ليظنوا أنه سقط مغشيا عليه من الإجهاد، لكن دقائق قليلة وكان نبأ وفاته يعم أرجاء القرية.

وفاة عريس قبل زفافه بساعات

وتستعرض «الوطن»، مشاهد مؤلمة في وفاة عريس قبل زفافه بساعات بقريته في سيدي سالم، حيث تحول الفرح إلى مأتم ويحل الصراخ والبكاء مكان الزغاريد والرقص والطبول، وفق علي الغنام أحد أقارب العريس.

- أتم العريس الصيدلي محمود الغنام، خطبته على عروسه في 22 سبتمبر من العام الماضي.

- عقد العريس الشاب محمود محمد فؤاد الغنام، قرانه على الآنسة إسراء سعد الحطاب، منذ أيام قليلة.

- أقام العروسان حفل حناء أمس الأحد في إحدى القاعات وتراقص العروسان في حفل بهيج.

- نقل أهل العروس جهازها إلى عش الزوجية منذ أيام قليلة وجرى تجهيز الشقة بكل المستلزمات.

- استقبل العريس ووالده المعازيم، اليوم الاثنين، أمام منزلهما بقرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وجرى إعداد وليمة غداء أمام المنزل وهو إجراء متعارف عليه في أفراح أبناء المحافظة.

- كان من المقرر أن يستعد العريس لحفل زفافه اليوم الاثنين، حيث طالبه والده بضرورة الذهاب لتجهيز نفسه إلا أنه صمم على استقبال معازيمه من الأهل والأصدقاء.

العريس كان يستقبل المعازيم

- فجأة ووسط المعازيم سقط الشاب العشريني أرضا فظن الجميع أنه مغشيا عليه، وحملوه في إحدى السيارات إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ليتفاجأوا بوفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

- «المعازيم تحولوا إلى مشيعين»، هو الوصف الذي وصف به أحد أقاربه المشهد أمام منزل العريس المتوفى.

- عروس الشاب الصيدلي كانت قد ذهبت إلى الكوافير لتجهيز نفسها وانتظرت عريسها ليزفها إلى بيته لكنها تفاجأت بأنه ستزفه إلى الجنة وفق قريبه: «العروسة مصدومة ومش بتنطق».

- أبناء القرية شيعوا جثمانه في جنازة مهيبة من أمام المنزل وحتى مقابر العائلة بنفس القرية، وظلت والدته تصرخ: «العين جابتك الأرض يبني».