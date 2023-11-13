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كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي 

كتب:

محمد مجدي
06:07 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية، حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد، وسبق هذا الاعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجي واعتماد جميع برامجها الدراسية في المجالات الطبية المختلفة.

وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة على مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد في المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.