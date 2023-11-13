وفد طلابي من مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية يتفقدون آثار فوه

زار وفدا طلابيا من مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية بإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، آثار مدينة فوه، لتفقد المناطق الأثرية، وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

زيارة وفد طلابي للمساجد الأثرية في فوه

وزار الوفد الطلابي المساجد الأثرية القديمة، ومنها: «الأمير حسن نصر الله، والقنائي، والشيخ شعبان، والشيخ نمير، وأبو المكارم»، وبعض المنازل الأثرية، كما قام الوفد، بتفقد «التكية الخلواتية»، والتي تُعد التكية الوحيدة الباقية بمنطقة الشرق الأوسط بعد تكية تركيا، ثم بوابتي مصنع «الكتان والطرابيش»، واللتين أُقيمتا في عصر محمد على باشا، وذلك برفقة محمد مكاوى، مفتش الآثار بفوه.

الطلاب يلتقطون الصور التذكارية

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بآثار مدينة فوه، وما تضمه من مساجد قديمة يتخطى عُمر الواحد منها مئات السنين، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

مدينة فوه المدينة الثالثة للآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد

جدير بالذكر، أن مدينة فوه تُعد من أقدم المدن الأثرية في محافظة كفر الشيخ، كما أنها المدينة الثالثة للآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد، والرابعة على مستوى العالم، ويصل عدد المساجد بها إلى نحو 365 مسجدًا أثريًا وقبةً ومزارًا.

وهناك جهود كبيرة لتحويل مدينة فوه لمدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.