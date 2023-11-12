احتفالات أعياد الطفولة بمشاركة ذوي الهمم في مراكز شباب فوه بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب فوه بمحافظة كفر الشيخ، احتفالا خاصا بعيد الطفولة، بمشاركة 40 طفلا من «قادرون باختلاف»، إذ جرى تقديم الألعاب الترفيهية، والهدايا، والبالونات فى جو من البهجة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق الاحتفالات الخاصة بالأطفال القادرون باختلاف بمراكز الشباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بإطلاق الاحتفالات الخاصة بالأطفال القادرون باختلاف بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم، ودمجهم في المجتمع وفق رؤية القيادة السياسية بوضع ملف ذوي القدرات الخاصة ضمن أولويات الدولة المصرية.

احتفالات أعياد الطفولة بمراكز الشباب

تُقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز الشباب، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ومتابعة السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، والاحتفال تنفيذ فريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.