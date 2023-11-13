«تعليم كفر الشيخ» يكرم المتميزين والفائزين على مستوى الجمهورية

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددا من التوجيهات المميزة التي حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك في كل المسابقات التي شاركت بها، بتوجيهات من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك، موجه أول مركزي، وفوزي الطنويي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

تكريم الفائزين في مركز تنمية القدرات

وكرم وكيل تعليم كفر الشيخ، أصحاب المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مراكز تنمية القدرات والمبدعين، للعام الثالث على التوالي والذي حصلت عليه إدارة بلطيم، والمركز الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والثامن، والتاسع، في كل المسابقات الفنية للعام الدراسي 2023، على مستوى الجمهورية.

لمحات من الهند

كما جرى تكريم الفائزين في مسابقة «ازربيجان»، وتكريم الفائزين أيضا في مسابقة لمحات من الهند، بالإضافة إلى تكريم المعلمين والمشرفين والموجهين، المشاركين في تحقيق هذه الإنجازات التي أشاد بها وكيل الوزارة، والتي تعكس مدى إيمان معلمي التربية الفنية برسالتهم التربوية في تنمية الذوق العام واكتشاف وصقل المواهب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، على ضرورة جعل مادة التربية الفنية مادة جذب للطالب يخرج بها إبداعاته وجعل تلك الإبداعات انعكاس للمحيط الاجتماعي والبيئة التي ينتمي إليها، مقدما الشكر، والتقدير للجميع ودرع التميز لإدارة بلطيم التعليمية.