محافظ كفر الشيخ: تدريب 94 موظفا بالمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبي «لغة الإشارة للعاملين»، وذلك لتدريب 94 من موظفي الشباك بالمراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين على مستوى المحافظة، في الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة، والذي حاضر بها رجب أحمد أبو حجازي، وغادة محمد عبد المنعم، من خبراء لغة الإشارة، تحت إشراف كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

تقديم خدمة فاعلة للمواطنين بلغة الإشارة

وقال محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن الهدف من البرنامج التدريبي «لغة الإشارة للعاملين»، هو تيسير التعامل مع ذوي الهمم من فئات الصم والبكم وتقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشكل الأمثل لهم بكافة مراكز ومدن المحافظة، وصقل مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية وتزويدهم بالخبرة اللازمة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن لغة الإشارة تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال وتدريبهم على مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وغيرها وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم ورعاية أبنائنا من ذوي الهمم.