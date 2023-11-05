«تعليم كفر الشيخ» تكرّم الثاني على مستوى العالم العربي في «تحدي القراءة»

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بالطالب محمد وليد صفر، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربية، التي أُقيمت بدولة الإمارات، في منافسة مع 20 طالبا من ممثلي 18 دولة عربية، موجهًا الشكر للطالب ولأسرته، خاصةً والدته مُعلمة اللغة العربية، ناقلاً تهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للطالب وأسرته، وأنّه سيجري تكريمه بالمحافظة، حسب توجيهات المحافظ.

جاء ذلك خلال تكريم الطالب بحضور والدته، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

وكيل الوزارة يشيد بالطالب الفائز

وأكد وكيل الوزارة، أنّ محمد وليد صفر، عبّر عن مكانة مصر بكلمة موجزة، أشاد بها الحضور في أثناء المسابقة بالإمارات، كما أثنى على تحدث الطالب باللغة العربية الفصحى، واعتزازه بها.

«صفر»: قرأت 400 كتاب

ومن جهته، عبّر الطالب محمد وليد صفر، عن شكره لوكيل الوزارة الذي كرّمه مرتين، الأولى عندما حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والثانية عندما فاز بالمركز الثاني على مستوى العالم العربي، في المسابقة، لافتاً أنّه قرأ 400 كتاب، واستفاد كثيراً من هذه الكتب التي قرأها، متمنياً أنّ يكون مثل العالم الدكتور أحمد زويل.