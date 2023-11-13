محافظ كفر الشيخ يصدق على فتح 22 قاعة لرياض الأطفال في المدارس الرسمية

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على فتح عدد 22 قاعة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، لاستيعاب 841 طفلا ممن هم فى عمر الخمس سنوات أو تجاوزها، وذلك في 7 إدارات تعليمية كان لم يتم تسكينهم، وذلك حرصاً على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2023، فى مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لأطفالنا.

فتح قاعات دراسية

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الإثنين ، أنه سيتم فتح قاعتين بمدرسة بلطيم الرسمية للغات ومدرسة المعدية الرسمية للغات بكثافة 48 طفل بالقاعة بإدارة بلطيم التعليمية، وفتح قاعتين بمدرسة اعتماد الصلاحي الرسمية للغات بكثافة 47 طفلا بإدارة بيلا التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من 40 إلى 50 طفلا بالقاعة بإدارة برج البرلس التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من 40 إلى 44 طفل بالقاعة بإدارة مطوبس التعليمية.

رفع الكثافات لرياض الأطفال

وأضاف أنه سيتم رفع الكثافة بالقاعات الأساسية من 29 إلى 32 طفلا بالقاعة، علاوة علي تشغيل 4 قاعات بمدرسة قلين المتميزة، ومدرسة أحمد راضى الرسمية للغات تابعة لمدرسة قلين المتميزة للغات، بكثافة 32 طفلا بالقاعة، بالإدارة التعليمية بقلين، ورفع الكثافة بالقاعات الأساسية من 40 إلى 50 طفلا بالقاعة وتشغيل قاعتين بإدارة الحامول التعليمية قاعة ملحقة على مدرسة قرن الجدى، التابعة لمدرسة الزعفران الرسمية للغات، وقاعة ملحقة على مدرسة الحلافى ب التابعة لمدرسة الحامول الرسمية للغات، بكثافة 46 طفل بالقاعة، بالإضافة لتشغيل 6 قاعات بالمبنى الكائن بمدرسة سخا النموذجية «ت.أ» بإدارة شرق كفرالشيخ، والتي تتضمن قاعتين ملحقتين تابعتين لمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، وقاعتين ملحقة تابعة لمدرسة سمير مصطفى بدرى الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة المنتزة الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة الزهور الرسمية للغات بكثافة 50 طفل لكل قاعة ملحقة بإجمالي 22 قاعة لاستيعاب 841 طفل رياض أطفال.

وجدير بالذكر؛ أن محافظ كفرالشيخ، قد صدق على مقترح مديرية التربية والتعليم فى 30 أكتوبر الماضى، بعد موافقة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إستيعاب وقبول جميع الأطفال من هم فى سن الخمس سنوات أو تجاوزها حرصاً على مستقبلهم.