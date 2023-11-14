أول بطولة مطلقة.. عبير صبري تعلب دور «بنت البلد» في مسلسل حدوتة منسية

تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «حدوتة منسية» والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني خلال الفترة المقبلة.

عبير صبري تجسد شخصية "دهب"

علمت «الوطن» أن عبير صبري ستقدم شخصية فتاة شعبية تدعى «دهب» تتزوج من شاب ثري، وتقع فى مشاكل مع أسرته بسبب الطبقات الاجتماعية.

ويعد المسلسل هو البطولة الأولى لعبير صبري في عالم الدراما الاجتماعية التلفزيونية.

سوسن بدر تشارك بطولة المسلسل

مسلسل «حدوتة منسية» من المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وتدور أحداثه عبر 30 حلقة، وهو بطولة «سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه»، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.