كندة علوش عن صور وفاة الأطفال حديثي الولادة بغزة: «تفضح وحشية العالم»

حالة كبيرة من الاستياء عبرت عنها الفنانة كندة علوش بعد مشاهدتها لمشاهد الأطفال حديثي الولادة الذين توفوا فى مستشفى الشفاء، نتيجة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم داخل قطاع غزة.

كندة علوش تعبر عن حزنها

وشاركت الفنانة كنده علوش صورة خاصة لهؤلاء الأطفال عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: «لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان».

وتابعت الفنانة كنده علوش قائلة «‏بعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء، لا يحق لأحد أن يتكلم، ‏تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العالم وكذبه وصفاقته، ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية وبشاعة وإجرام».