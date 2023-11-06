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كنده علوش تعلن دعمها للمنتجات المصرية.. موقف غير متعلق بالمقاطعة

كتب:

ياسمين محمود
07:10 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
كندة علوش

كندة علوش

أعربت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن دعمها للمنتجات المصرية.

وكتبت كندة علوش قائلة: «بعيد عن الخلاف بين أنصار المقاطعة وعدم المقاطعة والناس اللي شايفاه خيار مثالي وعقاب اقتصادي للكيان المجرم وداعميه، ‏وبين اللي شايفين إن بالمقاطعة قطع أرزاق للعمالة المحلية لدى هذه العلامات التجارية‏، أنا بشوف إن دعم المنتج المصري أمر عظيم في كافة القطاعات الأكل والشرب والمنظفات والأدوية والملابس».

كندة علوش تطلق حملة دعاء لأطفال غزة

وأعلنت كندة علوش منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» إطلاق حملة دعاء لصالح أطفال غزة قائلة: «نعمل حملة دعاء لغزة فياريت تعيدوا نشر هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احمي غزة وأهلها اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها ليوصل لأكبر عدد من الناس».

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