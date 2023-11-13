«أنف وثلاثة عيون» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أنف وثلاثة عيون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الرسمي للفيلم، وأعلنت مشاركته في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وكتبت الشركة المنتجة لفيلم أنف وثلاثة عيون على البوستر: «البوستر الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية».

أبطال فيلم أنف وثلاثة عيون

فيلم أنف وثلاثة عيون بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص لدينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.