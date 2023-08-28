ظافر عابدين يكشف عن صور من كواليس تصوير فيلم أنف وثلاث عيون

كشف الفنان ظافر عابدين عبر حسابه على «إنستجرام» عن صورة تجمعه مع المخرج أمير رمسيس.

وعلّق ظافر عابدين على الصورة قائلا: «من موقع التصوير مع صديقي أمير رمسيس مخرج فيلم أنف وثلاث عيون».

فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون هو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي قدّمت في فيلم سينمائي عام 1972، ويضم الفيلم الذي يجري تصويرة حاليا عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبوضيف، إضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وسيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.