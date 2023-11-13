محافظ مطروح: تطوير أكبر شوارع مدينة الحمام بطول 1100 متر (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه يجري حاليا أعمال توسعة وتطوير ورصف شارع النايل سات، الذي يعد من أكبر شوارع مدينة الحمام شرق مطروح، في ظل استمرار جهود تنفيذ أعمال مد البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين بجميع المناطق السكنية والمدن بنطاق المحافظة.

تطوير طريق النايل سات في مدينة الحمام

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن طريق النايل سات في مدينة الحمام الجاري توسعته وتطويره يمتد إلى مسافة 1100 متر وبعرض 20 مترا، ليكون مزدوج في الاتجاهين، وذلك من خلال خطة أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة، وإشراف مديرية الطرق بالمحافظة، لتيسير حركة المواصلات للمواطنين في مركز ومدينة الحمام في الناحية الشرقية.

شبكة طرق في مدينة مرسى مطروح

وأضاف محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجري تطوير شبكة طرق في مدينة مرسى مطروح، منها في منطقة الكيلو 3 وشارع العمدة فرج ومنطقة الكيلو 4 حي الزهور، وشارع الإمام مالك، وبعض الشوارع الفرعية من علم الروم وعزبة الأفراد من أعمال توسعة ورصف وتركيب بلدورات وتحويل نظام إنارة الأعمدة من هوائية إلى كابلات أرضية.