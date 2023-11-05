محافظ مطروح يبحث مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا تمهيديا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر مدير المركز الاقليمي لإقليم الإسكندرية، والدكتور أحمد منير ممثل المكتب الاستشاري القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني ومديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية.

بحث آليات تحديث مخطط مدينة الحمام

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط، والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

تشكيل مجموعة عمل

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى المحافظة، بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة أن مدينة الحمام تعد ثانى أكبر مدن المحافظة.