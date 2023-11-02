محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الشوارع الرئيسية في حي الشروق

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة تفقدية الشوارع الرئيسية لمدخل منطقة الكيلو 7 حي الشروق، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة للوقوف على مقترح تطوير الشارع ورفع كفاءته مع ازدواجه وإزالة كافة الإشغالات، ومعاينة الموقع البديل لجميع الأكشاك والمحال الواقعة في مسار توسعة الشارع لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السيارات والمواطنين.

تطوير شوارع حي الشروق

ووجه محافظ مطروح، اليوم، بالإسراع في إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة والتكلفة المالية لتطوير شوارع حي الشروق، وطرق توفير الاعتمادات المالية والإجراءات اللازمة سواء من المجلس، أو المشاركة المجتمعية والتنسيق للإسراع في إنشاء المحال البديلة.

خدمات حي الشروق بمرسى مطروح

وأكد محافظ مطروح تطوير المناطق السكنية الكبيرة مثل حي الشروق بمرسى مطروح، وتوصيل جميع المرافق والخدمات بعد أن جرى الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وجاري توصيل شبكة الغاز الطبيعي داخل الحي وتطوير الشوارع الرئيسية، وسيتم الانتهاء من جميع الشبكات، وعمل توصيلات المنازل ورصف جميع الطرق الرئيسية والفرعية داخل الحي مع أعمال التشجير، والتجميل وتحويل جميع كابلات أعمدة الإنارة من هوائيه إلى أرضية ضمن خطة المحافظة لتطوير الأحياء المختلفة.