«مستقبل وطن» بالبحيرة ينظم المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، المؤتمر الأول في مدينة دمنهور، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وحرص نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من أهالي محافظة البحيرة، على الحضور لتأييد الرئيس السيسي.

وخلال المؤتمر، رحب النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، بالحضور، مؤكداً أن الحضور يمثل تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه، مؤكدا دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح النائب يحيى عيساوي، الأمين العام المساعد للحزب، إنجازات الدولة المصرية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي، وأهمها الملف الأمني وحماية الحدود واستعادة مصر لمكانتها بين الأمم.

وعبر النائب الدكتور محمود صلاح، أمين حزب حماة الوطن بالبحيرة، عن سعادته البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعماً للرئيس السيسي، مناشداً جماهير البحيرة بكافة طوائفها النزول والمشاركة ودعم الرئيس السيسي رئيساً للجمهورية لاستكمال مسيرة التقدم للبلاد.

كما وجه الدكتور الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، الشكر لحزب مستقبل وطن، لمنحه الفرصة والتواجد وسط هذا الحشد الكبير من المحبين للوطن، مؤكداً دعمة الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح القمص هدرا وهيب، عضو مطرانية البحيرة، أن الانتماء لمصر قبل الانتماء للكنيسة، والانتماء للوطن قبل كل شيء، موجهاً رسالة للحضور بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل، مؤكداً دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.