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مختار جمعة يشكر الرئيس السيسي لرعايته مؤتمر الأوقاف الدولي: دعم للفكر الوسطي

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:58 م | الأحد 13 أغسطس 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وجميع قيادات والعاملين بالوزارة، بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الذي سيعقد في الفترة من «9 - 10» سبتمبر 2023.

رعاية الرئيس للمؤتمر دعم كبير للفكر الوسطي

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن المؤتمر سيكون تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، مؤكدا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، يعد دعما كبيرا للفكر الوسطي على المستوى الدولي، فضلا عن حسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي.

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