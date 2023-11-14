انطلاق ملتقى الشباب للتوظيف بالقليوبية الأربعاء.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه من المقرر عقد ملتقى توظيف الشباب والرياضة غدا الأربعاء 15 نوفمبر من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، في مركز شباب المنشية بمدينة بنها.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن ملتقى التوظيف يتم بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية، في إطار مبادره توظيف مصر، للعمل والتوظيف بأحد شركات تجارة الجملة.

وظائف ملتقى الشباب والرياضة بالقليوبية

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن ملتقى التوظيف المشار إليه يوفر الوظائف التالية:

- منسق ممرات مؤهل متوسط أو عالي.

- بائعي جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة مؤهل متوسط وعالي.

- أفراد أمن مؤهل متوسط وعالي.

- كاشير مؤهل عالي.

- محضر طلبات مؤهل عالي.

- مسؤول استلام مؤهل عالي.

- مراقب مخزون مؤهل عالي.

- أخصائي تسويق مؤهل عالي.

المميزات الوظيفية في وظائف الشباب والرياضة بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المميزات الوظيفية في وظائف ملتقى توظيف الشباب والرياضة بالقليوبية كالتالي:

- رواتب مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- وجبات غذائية.

- تارجت شهري.

- سكن مجهز.

الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف ملتقى الشباب بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف ملتقى الشباب بالقليوبية كالتالي:

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن من 20 إلى 40 سنة.

- غير متاح وظائف للطلبة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان التنفيذ لملتقى التوظيف في مركز شباب المنشية ببنها بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه للتقديم يرجى ملئ الاستمارة على الرابط التالي من هنا .

وأضاف أنه لمتابعة المزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر، يتم الدخول على اللينك التالي هنا.