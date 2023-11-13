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دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح

كتب:

حسن سمير
06:49 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مساعدات - أرشيفية

مساعدات - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بدخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت منهارة بشكل كامل، إذ ترتفع الوفيات فيها لحظة بعد أخرى، مشيرا إلى أن مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود على نحو كامل، ما أدى إلى توقف كل الأجهزة.

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