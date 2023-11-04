إطلاق قوافل محو الأمية في حدائق القبة خلال شهر نوفمبر

أعلن حي حدائق القبة بالقاهرة برئاسة محمد عبد الوهاب، رئيس الحي، إطلاق قوافل لمحو الأمية للمواطنين، وذلك مساهمة في خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين والمشاركة في مبادرة حدائق القبة بلا أمية.

وأوضح حي حدائق القبة أن جميع الإجراءات مجانا بدون أي رسوم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية 2030 تحت رعاية محافظ القاهرة.

جدول قوافل محو الأمية

وأكد حي حدائق القبة بالقاهرة، أن خطة قوافل محو الأمية بالتنسيق مع إدارة تعليم الكبار على مدار شهر نوفمبر، وهي متاحة لمن أعمارهم تبدأ من 16 عامًا فما فوق وتنطلق من 6 نوفمبر الجاري ومكان القافلة في مؤسسة جلال أبو الخير بشارع إسكندر مينا، ويوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر مكان القافلة في مسجد محمد فرج بشارع الدويدار بجوار محطة الجراج، ويوم الاثنين 13 نوفمبر مكان القافلة بجمعية أبناء السويس بجوار موقف أتوبيس حدائق القبة، ويوم الثلاثاء 14 نوفمبر في مسجد الوسيمى خلف الحى، ويوم الأربعاء 15 نوفمبر في الجمعية الخيرية بشارع وسط البلد بمسجد الوايلى الكبير، ويوم الاثنين 20 نوفمبر في مسجد حسان بن ثابت بميدان الحدائق، الثلاثاء 21 نوفمبر بالجمعية الخيرية بشارع محمد همام المتفرع من شارع الساقية، يوم الأحد 26 نوفمبر في مسجد عين الحياة - مسجد الشيخ كشك سابقا- بشارع مصر والسودان، والثلاثاء 28 نوفمبر بالجمعية الخيرية بشارع وسط والبلد بمسجد الشيخ ياسين، الأربعاء 29 نوفمبر في مؤسسة جلال أبو الخير بشارع داير الناحية.

وأشار حي حدائق القبة إلى أن اختبارات محو الأمية تجرى من 11صباحا إلى 2 ظهرا خلال الأيام المحددة بشأن قوافل محو الأمية.