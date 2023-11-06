رئيس «تعليم الكبار» يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بجامعة بدر

شهد الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بجامعة بدر، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، وزير التعليم العالي الأسبق بمكتبه، وناقش لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة للقضاء على الأمية.

خدمة المجتمع

وأكد ناصف بأن الجامعات المصرية دورها ليس قاصرا على التعليم فقط، وإنما لها ثلاث مهام الأول التعليم، والثاني الدراسات العليا، والثالث هو خدمة المجتمع، التي منها محو الأمية فيمكن للجامعات أن تقضي على الأمية بمفردها في أقل من 3 سنوات، مما تمتلكه من موارد بشرية ومادية، فهي قادرة على ذلك.

وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة، فهي مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تعليمات القيادة السياسية

وقال، إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903ألف تحرروا من الأمية ،ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر ،فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية، التي منها الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة، وكذلك المجتمع المدني فلدينا 40 ألف جمعية، فإذا كل جمعية محت أمية عدد 100 في العام فيتم محو أمية 4 ملايين أمي خلال عام واحد فقط معا نستطيع.