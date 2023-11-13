«الغزل والنسيج» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غدا بطنطا

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه الآلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بشركة غزل طنطا.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في جميع قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن اختيار مدينة طنطا كان لكونها تضم مواقع عمالية واقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.

المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والكفاح

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعني أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو يعلمه العمال جيدا.

عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا

وأضاف أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من القطاعين العام والخاص في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.