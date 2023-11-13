وفد من «زراعة الشيوخ» يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج في المحلة 

وصل وفد برلمانى من لجنتى الزراعة والري والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري، في زيارة ميدانية قبل قليل إلى محافظة الغربية، لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

أهداف زيارة الوفد البرلماني

وقال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنّ الزيارة تهدف إلى الوقوف على خطوات التطوير التي تتم في مجمع مصانع الغزل والنسيج في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنها أيضا تأتي استكمالا لخطوات اللجنة في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، والتي تم مناقشتها في اللجنة خلال الاجتماعات الأخيرة.

وكانت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، ناقشت الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بشأن «زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».

ملف زراعة القطن المصري

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، لافتا إلى أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إنّ الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.