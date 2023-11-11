تطوير قطاع الصحة بالغربية بتكلفة 2.9 مليار جنيه وزيادة إنتاج الغزل والنسيج

شهد قطاعي الصحة والصناعة بالغربية، طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية، من إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير مستشفيات موجودة، مع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال مؤتمر «حكاية وطن» الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع محافظة الغربية وجامعة طنطا، إن مشروعات الصحة، هي الذراع الثاني لبناء الإنسان، وشهدت خلال الـ 9 سنوات الماضية إنشاء وتطوير 91 مشروعا، بتكلفه 2.9 مليار جنيه.

تطوير المستشفيات

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات في الخدمة، وبنك دم إقليمي جديد، وأعمال التطوير شهدت توفير أجهزة طبية جديدة وحديثة للكشف على المواطنين.

ولفت إلى إنشاء 3 مستشفيات جديدة، و12 تم تطويرهم بنسبة 40%، ويوجد بالغربية 295 وحدة صحية، 17 إنشاء جديداً و48 تطويراً، وفي مستشفيات الجامعة 12 مستشفى 3 منهم تم إنشاؤهم في 9 السنوات السابقة، وبالنسبة إلى المستشفيات الخاصة يوجد 72، مستشفى 17 منهم تم إنشاؤها في الـ 9 سنوات الماضية.

كما استعرض المحافظ أعمال التطور الذي حدث في مرفق الإسعاف، حيث يوجد المحافظة 63 وحده إسعاف، منهم 8 أبنية جديد و5 تطويرات والمحافظة تمتلك 111 سيارة إسعاف نصفهم تقريبا 53 سياره إسعاف تم توفيرهم خلال الـ 9 سنوات الماضية.

تطوير قطاع الصناعة

وفي قطاع الصناعة، تم إنشاء مشروعين، حيث تم إنشاء مجمع صناعي بالمحلة، وإنشاء مصنع مصر للغزل والنسيج، إلى جانب تجديد وتطوير ورفع كفاءه 2 مصنع داخلي بشركة مصر للغزل والنسيج، وأن أعمال التطوير داخل شركة مصر تساعد على رفع معدل الإنتاج من 40 طنا إلى 120 طنا بمعدل 3 أضعاف، وأن قسم الوبريات زاد الإنتاج فيه من 4 أطنان إلى 25 طنا، وقسم الأقمشة من 65 ألف متر إلى 130 ألف متر، و في المفروشات وصل من 70 ألف طن إلى 135 ألف متر.