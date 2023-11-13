طلاب مدارس المنيا يرسمون لوحات فنية عن مصر الجميلة

نظمت مدرسة التجريبية الإبتدائية رقم 1 بمحافظة المنيا، ورشة عمل رسم وتلوين لقطات من بلدنا تحت إشراف أسرة التربية النفسية التربية الاجتماعية بالمدرسة، وذلك في إطار تفعيل أنشطة مبادرة وطني تحت شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق.

لوحات عن المعالم السياحية المصرية

وتناولت الورشة رسومات عن مصر الجميلة، حيث رسم الطلاب لوحات عن المعالم السياحية المصرية الشهيرة، مثل الأهرامات وأبو الهول والنيل والآثار الفرعونية، بالإضافة إلى الرسومات التي تعبر عن جمال الطبيعة المصرية، مثل أشجار النخيل والبحر الأبيض المتوسط.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة، مؤكدين أنها ساهمت في زيادة معرفتهم بتاريخ وحضارة مصر، كما ساعدتهم على تنمية مواهبهم الفنية.

عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية

في سياق متصل، قامت مدرسة الحرية الثانوية المشتركة بمحافظة المنيا، بتفعيل مبادرة وطني، وذلك بعرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وتناول الفيلم أبرز الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، مثل المشروعات القومية الكبرى، والمبادرات الرئاسية، وتطوير التعليم والصحة والثقافة.

وتهدف مبادرة وطني إلى رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات بالإنجازات الوطنية والمشروعات القومية و المبادرات الرئاسية للدولة المصرية ودور القيادة في الارتقاء بالوطن؛ لتعميق الشعور بالولاء والانتماء في نفوسهم.