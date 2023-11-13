جامعة المنيا تطلق قافلة بيطرية بقرية دير أبو حنس في ملوي

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية بيطرية إلى قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوى؛ لتقديم الخدمات البيطرية وصرف العلاج بالمجان، وتحصين الحيوانات، لصغار المربين والمزارعين، من خلال فريق من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية الطب البيطري.

تأتي القافلة في إطار تنفيذ الخدمات التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصري.

تحصين أكثر من 220 رأس ماشية

وأشار رئيس الجامعة بأن القافلة اسفرت نتائجها عن توقيع الكشف الطبي البيطري والتحصين لأكثر من 220 من الماشية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب قرى المحافظة، بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية،

وذلك من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.