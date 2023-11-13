سفارة روسيا بالقاهرة تشكر مصر لمساعدتها على إجلاء رعاياها من قطاع غزة

قدمت سفارة روسيا بالقاهرة، الشكر إلى السلطات المصرية، على مساعدتها في إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإعادتهم إلى بلادهم.

بيان السفارة الروسية بالقاهرة

وذكر سفارة روسيا بالقاهرة - في بيان اليوم - أن أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من القاهرة إلى موسكو وعلى متنها 70 مواطنا روسيا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة بالمشاركة الفعالة من قبل السفارة، مشيرا إلى استمرار العمل لضمان الخروج الآمن لجميع الروس من منطقة النزاع.

تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين

ويدخل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 37 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما قُتل أكثر من 1550 من الجانب الإسرائيلي، وسط مطالبات دولية بإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.