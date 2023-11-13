«تنمية النشء» بكفر الشيخ تواصل تنفيذ فعاليات المهارات الكشفية بدسوق

تواصل مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة بكفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء فعليات برنامج «تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين» بمدرسة العتيقي بدسوق التابعة لمؤسسة مصر الخير، للمرحلة العمرية من سن 7 إلى 12 سنة، خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 يناير المقبل.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء التابع للإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ.

تنمية مواهب الطلاب الكشفية

بينما تضمنت فعاليات البرنامج تعريف النشء تاريخ الحركة الكشفية، حيث تم شرح بدايات الحركة الكشفية، من بدء تفعيل الكشافة على مستوى العالم وتعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، وتم تنفيذ بعض الفعاليات للطلاب المشاركين في الأنشطة الكشفية والفنية والرياضية لمعرفة مهارات جديدة في الحركة الكشفية.

مشاركة فاعلة لطلاب المدارس

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم ، أنّ محافظة كفرالشيخ، تضم 5 مراكز لتنمية مهارات النشء غير الكشفيين، وهي مركز شباب خليج بحري، ومركز شباب قبريط، ومركز شباب منشأة عباس، ومركز شباب إبشان، ومدرسة العتيقي بدسوق التابعة لمؤسسة مصر الخير، لافتًا أنّ الهدف من هذا البرنامج هو تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج، وخلق جيل قادر علي تولي المسؤولية من خلال غرس قيم الاعتماد علي النفس وإثبات الذات، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية.

وينفذ هذا البرنامج في محافظة كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ القادة الكشفيين المدربين.