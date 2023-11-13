رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة الاعتماد لبرنامج علم الاجتماع بكلية الآداب

قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتسليم شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرنامج علم الاجتماع بكلية الآداب، للدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس قسم علم الاجتماع، كما أعرب عن سعادته بحصول برنامج علم الاجتماع على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

إنجازات علمية تصب لصالح الطلاب

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهاً الشكر لكلية الآداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

تطبيق منظومة العمل الجاد والمتطور

كما أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن حصول برنامج علم الاجتماع بكلية الآداب على الاعتماد للجودة، يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.

من جانبه هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب.