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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب طاجيكستان

كتب:

أ ش أ
07:39 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلن المركز القومى الطاجيكي لرصد الزلازل أن طاجيكستان تعرضت لزلزال شدته 4.9 درجة بمقياس ريختر مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي. 

توقيت الهزة  

وذكر المركز في تدوينة على منصة إكس، أن الهزة حدثت الساعة 5:46 مساءً بالتوقيت المحلي، وضربت مناطق على عمق 194 كيلومترًا.

وأشار المركز إلى أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 38.73 درجة، وخط طول 72.49 درجة.

عدم ذكر خسائر

ومع ذلك لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء هذا الزلزال.

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بقلم أ ش أ