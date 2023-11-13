«رياضة سوهاج» تنظم ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بمركز شباب باصونة

نفذ مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة بسوهاج، اليوم الاثنين، ندوة تعريفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وطرق مكافحتها وذلك بمقر المركز.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

حاضر في الندوة مجدي المصري، أخصائي اجتماعي بوزارة التربية والتعليم، الذي استهل حديثه عن الهجرة غير الشرعية، بأنها رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به، إذ يواجه المهاجرون بداية من خطر الإمساك بهم من قِبل حرس الحدود، وبالتالي التعرض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول، سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها، وذلك لأنه يجهل تمامًا ما قد يواجهه في طريقه من أخطار سواء أكان العبور برًا أم بحرًا، ويجهل أيضًا مصيره هناك في تلك الدولة التي ينوي الهجرة إليها.

وأشار الى أنه لا يعني ضيق العيش وعدم توافر الفرص المناسبة تعريض الحياة للخطر، وذلك لأنّ الهجرة غير الشرعية طريقة غير نظامية للخروج، كما أن الشباب يواجهون فيها كل مجهول، وهذا يُعرّض حياتهم للخطر وأحيانًا الموت، وعدم ضمان إيجاد تلك الفرصة التي تسعى نحوها كثيرًا فتبوء هجرته بالفشل وتُواجه مصيرًا لا يمكن التنبؤ به، فينبغي السعي نحو فرص أخرى سواء داخل البلد أم خارجه، واتباع الطرق النظامية للسفر، فلعلّ الله يعطيك مبتغاك دون تعريض نفسك للخطر.

إبعاد الشباب عن الهجرة غير الشرعية

ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن مثل هذه الندوات التي تقام داخل مراكز الشباب، تهدف إلى إبعاد الشباب عن فكرة الهجرة غير الشرعية التي تتسبب لهم بمشكلات قانونية، كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المهاجرين، ويأتي ذلك بمتابعة من يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.