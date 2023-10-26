ويجز يدعم غزة في حفله بكندا.. هتف لفلسطين مع الجمهور (فيديو)

أوقف مطرب الراب ويجز حفله الغنائي الذي كان يحييه في الساعات الماضية بكندا من أجل الهتاف بالحرية من أجل فلسطين، وذلك في إطار جولته الفنية التي يجوب بها بعض الدول.

وخاطب ويجز جمهوره الموجود بالحفل وغالبيتهم من الشباب، بضرورة أن يستخدموا هواتفهم المحمولة والخروج من الحفل في بث مباشر، بهدف دعم غزة، وهتف ويجز معهم باسم فلسطين باستخدام اللغة الإنجليزية.

ويجز يدعم غزة في حفلاته الغنائية

وسيطر العلم الفلسطيني والشال الشهير على أجواء الحفل، حيث حرص عدد كبير من الحضور على التلويح بعلم فلسطين، ومنهم من تزيّن بوضع الشال الفلسطيني إما على رأسه أو كتفيه.

ويجز يخصص جزءا من أرباح حفلاته لـ فلسطين

وكان ويجز خلال وجوده في العاصمة الإنجليزية لندن، مشارك في وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل القصف المتعمد الذي شهده قطاع غزة لعدد من المستشفيات والمنشآت، وسقوط آلاف الشهداء والضحايا.

وأعلن ويجز عبر حسابه بـ«إنستجرام»، تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية في بعض العواصم الأوروبية لصالح الأشقاء في فلسطين، وتأكيده بقوله: لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات.