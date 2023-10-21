مطرب الراب «ويجز» يشارك في وقفة تضامنية مع فلسطين بإنجلترا.. (فيديو)

شارك مطرب الراب الشهير ويجز، في وقفة إحتاجيجة في بريطانيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشارك مطرب الراب الشهير ويجز جمهوره بفيديو من الوقفة الإحتجاجية، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وبذلك انضم ويجز إلى عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية، ومنهم يسرا وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وعمرو دياب وكنده علوش وايمي سمير غانم وحلا شيحا ودنيا سمير غانم وحماده هلال وغيرهم كثيرين.