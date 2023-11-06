تامر حبيب يشيد بهتاف ويجز لفلسطين في حفله بكندا: ربنا يحبب فيك خلقه

أشاد السيناريست تامر حبيب، بمطرب الراب ويجز، بعدما أوقف حفله الغنائي الذي كان يحييه في بكندا من أجل الهتاف بالحرية من أجل فلسطين، وذلك في إطار جولته الفنية التي يجوب بها بعض الدول، وخاطب جمهوره الموجود بالحفل وغالبيتهم من الشباب، بضرورة أن يستخدموا هواتفهم المحمولة والخروج من الحفل في بث مباشر، بهدف دعم غزة، وهتف ويجز معهم باسم فلسطين باستخدام اللغة الإنجليزية.

تامر حبيب يشيد بويجز

ونشر تامر حبيب، صورة ويجز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «روح يا ابني ربنا يحفظك ويحميك ويحبب فيك خلقه كمان وكمان».

وحرص عدد كبير من الفنانين، بالتعليق على منشور تامر حبيب، إذ كتب أمير صلاح الدين: «جميل و صادق ربنا يباركله»، بينما كتبت هند سعيد صلاح: «مش ممكن جماله وصدقه وهو بيتكلم».

وجاء ويجز في مقدمة نجوم الوسط الفني، الذي يدعمون الشعب الفلسطيني، منذ أول يوم، ويخرج في جميع الأوقات بتصريحات ضد الاحتلال الإسرائيلي.