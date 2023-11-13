دورة تدريبية للعاملين بالحجر الصحي في بورسعيد على مكافحة العدوى

نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة والسكان ببورسعيد، دورة تدريبية لتدريب العاملين بالحجر الصحي في بورسعيد على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي

وأعلن دكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، أنه بناء على توجيهات الإدارة العامة للحجر الصحي والإدارة العامة لمكافحة العدوي فقد قامت إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بعقد دورة تدريبية على مدار يومين للعاملين بالحجر الصحى على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

الثقافة الصحية بالمدارس

وأكد وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، أنّه وجه بتكثيف نشاط إدارة الثقافة الصحية بمدارس والمنشآت الصحية بالمحافظة، منوهًا بضرورة تكثيف دور وأعمال إدارة الثقافة الصحية بالمحافظة بالمدارس والمنشآت الصحية لنشر الوعي الصحي عن جميع الموضوعات الخاصة بالصحة العامة مثل أهمية الوقاية من الأمراض المعدية ودور التغذية السليمة والنشاط البدني في صحة الأطفال وأيضا أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا بموسم الشتاء للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

تسجيل المستشفيات الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة

وأوضح وكيل صحة بورسعيد أنّه أجرى اليوم جولة ميدانية لأحد المستشفيات الخاصة لمتابعة إجراءات تسجيل المستشفيات، في إطار الاهتمام بالتواصل والمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة، وبيان مدى جاهزيتها للتسجيل لدي الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة

وأوضح أنه تفقد مستشفى عطاء للتسجيل لبيان مدي جاهزية المستشفى للتسجيل وكان برفقته إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان ببورسعيد.