«الصحة»: اجتماعات دورية لمتابعة تطبيق مكافحة العدوى ونشر الوعي بالأمراض الصدرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 401 طبيب بمستشفيات الصدر والحميات والمستشفيات العامة على اكتشاف وعلاج حالات الالتهاب الرئوي، والتسمم الدموي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن الاستراتيجية القومية لتطوير الأداء بالمستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جار عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي المستشفيات والمعامل الخاصة بالأمراض المعدية على مستوى المحافظات، لمتابعة تطبيق وسائل مكافحة العدوى، بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها للمرضى، ونشر الوعي والتثقيف الصحي عن أهمية الفحص المبكر والمتابعة لحالات الأمراض الصدرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تنظيم برنامج تدريبي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، لرفع مهارات العاملين بمستشفيات الصدر في مجال مكافحة الأمراض المعدية المختلفة، وشارك في التدريب متدربين من 9 دول أفريقية، شملت «أنجولا، وغانا، وبتسوانا، وناميبيا، وليوسوتو، واسواتيني، وليبيريا، وتنزانيا، وزامبيا».

من جانبه، أشار الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إلى تدريب 102 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية على تطبيق الأدلة الاسترشادية في مجال مكافحة الأمراض المعدية طبقا لأحدث طرق الأداء العالمية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن الاستراتيجية القومية لتطوير أداء العاملين بالمستشفيات التابعة للوزارة.

ولفت «أمين» إلى تدريب 269 طبيبا على علاج حالات الالتهاب الرئوي، وتسمم الدم بمستشفيات الأمراض الصدرية، حرصا على تطوير أداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الوزارة، مضيفا أنّه جرى تدريب 30 طبيبا بمستشفيات الصدر على طرق البحث العلمي وكيفية كتابة المقترحات البحثية، بمشاركة أساتذة من قسم الصحة العامة بجامعة القاهرة.